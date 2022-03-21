Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında yer alıyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal edince bu iki ürünün tedarikinde sıkıntı yaşanmaya başladı. Bu durumdan birçok ülke etkilendi. Belçika'da da un ve yağ krizi baş gösterdi. Süpermarketlerde raflar boş kaldı. Un ve yağın yanı sıra tuvalet kağıdı ile konserve gıdaları gibi çeşitli ürünlerin satışına sınırlama getirdi.

TUVALET KAĞIDI DA SINIRLANDIRILDI

Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, bir müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin verileceğini duyurdu. Lidl marketleri de benzer karar aldı, un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirdi. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyor.

RAFLAR BOMBOŞ

En son bugün, ülkenin en büyük market zincirlerinde Aldi ve Carrefour da un ve yağ gibi çeşitli ürünlerin satışlarına kısıtlama getirdi. Aldi, yağ, un, buğday ve unlu karışımların satışını 3 adetle sınırlandırdı. Benzer biçimde Carrefour market zinciri de un ve yağ satışlarını kısıtladı. Buna rağmen marketlerde ayçiçeği yağı ve un bulunamıyor.

PANDEMİDE DE KRİZ YAŞANDI

Öte yandan, Belçika'da benzer kısıtlamalar, Covid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı. Bu ürünler uzun süre tedarik edilememişti.