Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ülkesini terk ettiği iddiaları gündem oldu. Bu gelişmelerin akabinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu açıkladı. Johnson, Zelenski'nin bunu reddettiğini ifade ederek, aldığı cevaptan çok etkilendiğini belirtip, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

"KAHRAMAN BİR LİDER"

Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, "Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak" ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenski'yi "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenski'ye Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenski ise Biden'a, "Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var" cevabını vermişti.

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