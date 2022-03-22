Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 27. Güne girdi. Rusya’da Kremlin’e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi, internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını yazdı. Gazete, 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin ise yaralandığını duyurdu ancak bu paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra sildiler.

Kremlin’e yakınlığı ile bilinen Rus gazetesi, internet sayfasında öldürülen Rus asker sayısını açıkladı ancak paylaşımdan kısa süre sonra bu haberi sildiler.



HABERİ KISA SÜRE SONRA SİLDİLER

Kremlin’e yakınlığı ile bilinen gazetenin haberi paylaştıktan kısa süre sonra kaldırıldığını aktarafn İngiliz Daily Mail gazetesi, bu haberin yanlışlıkla yüklenmiş olabileceğini iddia etti. Hatta bu verileri Ukrayna yanlısı bir gazetecinin yüklemiş olabileceği yönünde iddialar da var.

RUSYA 498 ASKER ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Rusya 2 Mart’ta 498 askerin öldüğünü açıklayarak şaşkınlık oluşturdu.

Biden’ın Putin söylemleri Rusya'yı kızdırdı! ABD'ye nota ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı kullandığı sert ifadelerin ardından harekete geçen Rusya, ABD’nin Büyükelçisi John Sullivan'ı, Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak protesto notası verdi.

Bulgaristan harekete geçti: Putin'in 'fahri doktora' unvanı iptal edildi Ukrayna'ya karşı başlatılan savaşın ardından art arda yaptırımlara maruz kalan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu defa da Bulgaristan tarafından verilen fahri doktora unvanı geri alındı.

Zelenskiy: Putin'in ültimatomu yerine getirilemez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini söyledi. Zelenskiy, bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını bildirdi.



