Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 27. güne girdi. İspanya’da gıda temin etme sorunu nedeniyle İspanya’da ayçiçek ve süt raflarında ürün kalmadı.

Almanya’dan sonra İspanya’da yaşanan ayçiçek yağı stoklarındaki azalma ülkede vatandaşları tedirgin etti.

Almanya’dan sonra İspanya’da yaşanan ayçiçek yağı stoklarındaki azalma ülkede vatandaşları tedirgin etti.

YAĞ ALIMI 1 ÜRÜN İLE SINIRLANDIRILDI

Benzin fiyatlarındaki artış olabileceği yönünde açıklamalar sonrası, İspanya’da ayçiçek yağlarının en fazla 5 litrelik olarak bir adet alınabileceği söylenmişti.

RAFLAR BOMBOŞ KALDI

İspanya merkezli yayın yapan Heraldo gazetesi, ülkede ayçiçek yağı ve süt sıkıntısı yaşandığını ve birçok markette bu reyondaki ürünlerin boşaltıldığını aktardı. Haberde ayrıca diğer gıda ürünlerinde temininde sıkıntılar yaşandığı aktarıldı.

BM uyardı: Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere Birleşmiş Milletler, Rusya ile zorlu bir savaşta olan Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu açıkladı.

Avrupa’da tedarik krizi büyüyor! Belçika'da yağ satışlarına kota Avrupa'da patlak veren tedarik krizinin ardından Belçika'da faaliyet gösteren bazı market zincirleri yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışını sınırlandırmak durumunda kaldı.

