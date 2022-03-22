Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 27 gündür sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ordusunun mühimmatının ve yakıtının bitmek üzere olduğu belirtildi. Açıklamada, "Son 24 saat içinde 1 uçak, 6 insansız hava aracı, 2 helikopter kaybeden düşmanın mühimmatı da tükeniyor. Ordusuna desteğini sağlayamayan düşmanın sorunları devam ediyor. Mühimmatı ve yakıtı 3 günden daha fazla dayanmayacak. Ukraynalı kahramanlar düşmanın 13 saldırısını, 10 tankını, 3 topçu atış sistemini ve 4 aracını etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 300 askeri de öldü" ifadeleri kullanıldı.

MAKARİV KASABASINDA KONTROL YENİDEN UKRAYNA'DA

Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasının da Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu Açıklamada, "Gün içerisinde savunucularımızın kahramanca mücadelesi sonucunda Makariv kasabası da düşmandan temizlendi ve Ukrayna bayrağı göndere çekildi" denildi.

Rus gazetesinden Putin'i kızdıracak hata! Ukrayna'da öldürülen asker sayısını paylaşıp sildi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ediyor, bölgede çok sayıda patlama ve ölü sayısı haberleri gelirken, Rusya’da Kremlin’e yakınlığı ile bilinen Rus gazetesi, internet sayfasında öldürülen Rus asker sayısını açıkladı ancak paylaşımdan kısa süre sonra bu haberi sildiler.

Biden'dan Ukrayna diplomasisi: AB ülkelerinin liderleri ile görüştü ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği ülkelerinden; Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin liderleri ile görüştü. Biden liderlerle görüşmesinde, Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Rusya’nın ateşkes şartları gündemde: Ukrayna referanduma gidiyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyleyerek son kararı halka bırakacağını duyurdu.