Türkiye Gazetesi

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi Tesla, 'gigafactory' adı verilen dev üretim tesislerinde elektrikli otomobillerini üretiyor. Şimdiye kadar Tesla, yalnızca ABD'de ve Çin'de fabrikalar kurarak üretimi sürdürüyordu. Ancak 2,5 yıldır süren çalışmaların ardından Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da açtı ve ilk satışlara başladı.

Açılış töreninin bir parçası olarak Tesla, fabrikada üretilen ilk üretim otomobillerini müşterilere teslim ediyor. 30 adet Model Y kompakt SUV'un satışı yapıldı. 320 mil (514 km) menzile sahip bu araçlar, 63 bin 990 Euro'dan satışa çıktı.

TESLA, 500 BİN ARAÇ HEDEFLİYOR

CNBC'nin haberine göre, bu ayın başlarında Tesla'ya fabrikada ticari üretime başlaması için geçici onay verildi ve tesiste yılda 500 bine yakın araç üretilebilecek. Bununla birlikte, şirket başlangıçta fabrikada üretime 2021 yazında başlamayı planlıyordu ancak pandemi, tedarik zinciri kesintileri ve çevresel tepkiler nedeniyle açılış gecikti.

Fabrika şu anda çalışır durumda olmasına rağmen Musk, asıl zorluğun üretimi artırmak olduğunu söylemişti. Automobilwoche'ın haberine göre, Tesla üretimi Ocak ayında haftada yaklaşık bin adede çıkarmayı düşündü ve fabrikanın 2022'nin ilk yarısında maksimum 30 bin araca katkıda bulunabileceğini yazdı. Son olarak Tesla, fabrikada yılda 500 bin araba ve 50 GWh pil kapasitesi üretmeyi hedeflediğini duyurdu.

Bu arada, şirket Berlin'deki Tesla Gigafactory'de 12 bin işçi istihdam etmek istiyor ve 3 binden fazla işçiyi aldı bile. Berlin Gigafactory, ABD'deki Nevada ve New York fabrikalarının yanı sıra Şanghay, Çin'deki fabrikayı takip ediyor. Beşinci bir fabrika şu anda Teksas'ta inşa ediliyor ve şirketin genel merkezi de burada olacak. Ayrıca Tesla'nın İngiltere'de de fabrika kuracağı iddiları ortaya atılmıştı.

Elon Musk'ın jetini takip eden hayranı Tesla istedi Elon Musk’ın başı genç bir hayranı ile dertte. 19 yaşındaki Jack Sweeney, uzun süredir Musk’ın özel jetini anbean takip ediyor ve konumunu paylaşıyordu. Musk’ın bu durumu eleştirmesi ve taciz olarak tanımlaması sonrasında genç, Elon Musk’tan bir Tesla istedi.

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