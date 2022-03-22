Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hualien kentinin 70 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. USGS, depremin yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Tayvan’ın doğusunda yer alan Hualien kentinin güneyinde 70 kilometre açıkta 10 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin başkent Taipei’de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı ise yapılmadı.

Söz konusu depremden önce ise Hengchun Yarımadası'nın güney ucunda bulunan Hengchun ilçesinin 75 kilometre doğusunda yaklaşık 22 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Öte yandan 2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Japonya’da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 3'e yükseldi Japonya'da Fukushima eyaleti açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Depremde 209 kişi ise yaralandı.

İran Hürmüzgan'da 6 büyüklüğünde deprem İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.