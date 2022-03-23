Türkiye Gazetesi

Daha önce hiçbir insanın inememesi nedeniyle ünlü olan ve Şili'de bulunan 8 bin metre derinliğindeki Atacama Çukuru'nda yeni canlılar keşfedildi. Denizaltıyla yapılan araştırmalardan yaklaşık 2 ay sonra ilk kez konuşan bilim adamları, çukurda cevaptan çok soru bulduklarını ve kafalarının daha da karıştığını belirttiler. Ayrıca yeniden araştırma için acilen çukura dönülmesi gerektiğini ifade ettiler.

"YENİ BİR TÜRE RASTLADIK"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Şili'deki Concepción Üniversitesi'ne bağlı Milenyum Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacı Osvaldo Ulloa, derinlerde jeolojik yapılarla karşılaştırdıklarını söyledi.

Çukurda gördüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulloa, "Denizanasına benzeyen bir tür yarı saydam denizhıyarı gördük" ifadelerini kullandı. Uzman, bu yaratığın muhtemelen daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu belirtti.

"ORAYA GERİ DÖNMELİYİZ"

Ulloa, "Atacama Çukuru'nda varlığından bile haberdar olmadığımız, filamentlere sahip, kimyasal ve inorganik bileşiklerle beslenen bakteri toplulukları da keşfettik" diye konuştu.

Ulloa, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu çok sayıda soruyu beraberinde getirdi: Bu bileşikler nelerdir? Bunlar ne tür bakteriler? Hiçbir fikrimiz yok. Oraya geri dönmemiz gerekiyor."

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