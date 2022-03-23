Türkiye Gazetesi

Tesla, toplamda dördüncü ve Avrupa'daki ilk büyük üretim fabrikasının açılışını dün Elon Musk'ın da katılımıyla gerçekleştirdiği etkinlikte yaptı. Açılış töreninde Elon Musk'ın yanı sıra Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de yer aldı.

Yaklaşık üç yıldır devam eden çalışmalar sonucunda hayata geçirilen fabrika, Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarında yer alıyor ve resmi adı Giga Berlin-Brandenburg. Tesla, büyük üretim tesislerine 'gigafactory' ismini veriyor.

Bugüne kadar Tesla, yalnızca ABD'de ve Çin'deki fabrikalarında üretimi sürdürüyordu. Ancak 2,5 yıldır süren çalışmaların ardından Tesla Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da açtı ve ilk satışlara başladı.

SOSYAL MEDYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR

Berlin Gigafactory'nin açılışı özellikle Avrupa'da yankı uyandırırken, Elon Musk'ın etkinlikteki neşeli halleri de dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Musk'ın yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafı gündeme getirdi.

Avrupa'daki ilk, dünyadaki dördüncü büyük Tesla fabrikasını açan Elon Musk, 1995 yılında hurdacılarda yedek parça arıyordu. BMW marka arabasına yedek parça ararken çektirdiği bu fotoğraf ile Elon Musk herkese 'nereden nereye' dedirtti. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, Alman otomobil devi BMW'nin yanıbaşında kendi otomobil şirketinin fabrikasını kurdu. BMW'nin geliri 2020'de 98,99 milyar Euro iken, Elon Musk'ın serveti şu anda 248 milyar dolar.

Elon Musk açıkladı: Mars roketi Starship için geri sayım SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Starship uzay aracının ilk fırlatması için tarih verdi. Dünyanın en zengin insanı, Starship'in ilk yörünge uçuşunun çok yakın olduğunu belirterek Mayıs ayına işaret etti.

Tesla, Avrupa'ya adım attı: Berlin Gigafactory sonunda açıldı Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, toplamda dördüncü ve Avrupa'daki ilk Gigafactory'sini bugün şirketin CEO'su Elon Musk'ın katılımıyla resmen açıyor. Yaklaşık üç yıldır devam eden çalışmalar sonucunda hayata geçirilen fabrika, Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarında yer alıyor ve resmi adı Giga Berlin-Brandenburg.