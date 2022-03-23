Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 28 gündür devam ediyor. Rusya tarafından eğitilen ve bir şekilde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaşmayı başaran sabotajcılar başkent Kiev’de suçüstü yakalandı.

Dikkatli ve uyanık Ukrayna'nın başkenti Kiev polisi, kontrol noktalarından geçmek isteyen 2 şahsı şüphe üzerine durdurdu.

TUTARSIZ CEVAPLAR ŞÜPHE UYANDIRDI

Üzerlerinde hiçbir evrak çıkmayan şahıslar, kim oldukları ve nerden geldikleri sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdi.

Şüphe üzerine şahısların üzerinde yapılan aramada, sabotajcıların üstünde yapacakları görevlerinin yazılı olduğu bir defter ve Rusya’da kullanılan bir telefon hattı ele geçirildi. Daha sonra yere yatırılarak kelepçelenen şahıslar emniyete götürüldü.



Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.