Türkiye Gazetesi

Ülke açıklarında, dünyanın en büyük ikinci mercan kayalıklarında dalış yapan çift, deniz altındaki hayatı inceledi.

Dalış, ülke hükümetinin davetiyle, çevre konusundaki faaliyetlerinin tanıtımı kapsamında yapıldı. Bölgedeki köpek balıkları insanlara zarar vermeyen cinsten.

Cambridge Düşesi Kate, denizde kocasına eliyle “tamam” işareti yaptı. Karayiplerdeki turlarına devam eden çift, Belize’den Jamaika’ya geçti. Prens William, ziyaret sonrasında resmi kraliyet Twitter adresinde yayımladığı videoda, mercan ve balıkların korunmasına yardımcı oldukları için hükümetin 'harika çalışmalarını' övdü.

Kate Middleton kendini karantinaya aldı Cambridge Düşesi Kate Middleton, Covid-19'lu bir kişiye temas etmesi sonrasında kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

Kate Middleton düğüne 3 yıl önce giydiği kıyafetle katıldı Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton, tüm dünyanın yakından takip ettiği Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe 3 yıl önce kızını vaftiz ederken giydiği kıyafetle katıldı.