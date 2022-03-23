Türkiye Gazetesi

University College London'da genetikçi olarak görev yapan Profesör Jürg Bähler, yaşlanmayı tersine çeviren teknolojiler sayesinde 2070 yılında doğan çocukların 150 yaşına kadar yaşayabileceklerini iddia etti. Bu, dünyada ortalama hayat beklentisinin iki katı. ABD’de San Diego’daki Salk Institute kurumundaki bilim insanları, bir zamanlar uzak bir hayal olarak düşünülen şeyi başardı ve bu ayın başlarında, yaşlı farelerde yaşlanma sürecini güvenli bir şekilde tersine çevirdi. Bilim insanları bunun için 'hücre gençleştirme' tekniğini kullandı.

İNSANLARIN DAHA UZUN SÜRE SAĞLIKLI KALMASINA YARDIMCI OLACAK

Yamanaka transkripsiyon faktörleri olarak bilinen dört molekül kullanan bilim insanları orta yaştaki ve yaşlı fareleri daha genç hale getirdi. Hücre gençleştirme ile ilgili daha önceki deneyler, farelerde kanser gelişmesine ve organ yetmezliğine sebep olmuştu, en son deneyde bunlar görülmedi. Biyolog ve Yaşlanmaz: Yeni Yaşlanmadan Yaşlanma Bilimi kitabının yazarı Dr. Andrew Steele, teknolojinin 50 sene sonra insanlarda kullanılmasının kesin olduğunu savundu. İnsanlarda hayat beklentisinin son 200 senede 30-40’lardan bazı ülkelerde 80’e kadar çıktığını belirten Profesör Bähler, “İnsanlar daha uzun yaşıyor ama daha uzun süre de hasta kalıyorlar. Fakat altta yatan süreci değiştirirseniz, insanların daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı olursunuz” diye konuştu. Bähler, üzerinde çalıştıkları projenin hastalanmadan yaşlanmayı hedeflediğini ifade etti.

111 yaşındaki adam uzun yaşamın sırrını anlattı Avustralya'nın en yaşlı adamı 111 yaşındaki Dexter Kruger, "tavuk beyni yediği için uzun yaşadığını" iddia etti.