Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı girişimlerinin 28. gününde Rus birlikleri Ukrayna'daki şehirleri bombardıman altına tutarken Ukrayna ordusu ve sivil halk tüm gücüyle direnmeye devam ediyor. Öte yandan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'ya destek amaçlı askerlerini Ukrayna'ya göndererek burada Ukrayna'ya karşı savaş başlatmıştı.

Ukrayna destekçisi Şey Mansur taburu adı verilen bir grup Çeçen asker, Putin yanlısı Kadirov ve askerleriyle çatışmaya girdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Şeyh Mansur Taburu'nun Rus ordusu içinde yer alan Kadirov'un birliklerine karşı savaştığı görüldü. Çatışma anları olay yerinde bulunan bir askerin kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerin en kritik şehirlerden biri olan İrpin'de çekildiği belirtildi.

Önceki günlerde, Ukrayna'nın işgal edilmesine karşın Rusya'ya ile çatışan Çeçenlerden kendilerine "Şeyh Mansur Taburu" diyen grubun lideri, "Putin’den intikam almak için geldik. Asker sayımızı veremem ancak her gün artıyor." dedi.

ŞEYH MANSUR TABURU KADİROV'A KARŞI

Geçtiğimiz günlerde, Rus ordusu ve Rus ordusu bünyesinde bulunan Çeçenlere karşı savaşacaklarını açıklayan Şeyh Mansur'un Çeçen savaşçıları çatışmalara başladı. Olay yerinde bulunan Çeçen savaşçının kamerasına yansıyan görüntülerde çatışmanın şiddetini ortaya koydu. Çeçen savaşçılar, Rus destekçisi Çeçenlere bombalı saldırıda bulunurken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

IRPİN ŞEHRİ KİEV KADAR ÖNEMLİ

Görüntülerin savaşın en yoğun olarak yaşandığı şehirlerden biri olan İrpin'de kaydedildiği belirtildİ. Rus ordusunun düzenli olarak bombaladığı İrpin şehri, başkent Kiev'e sadece 20 km uzaklıkta ve Ukrayna işgali için kritik öneme sahip. Öte yandan Irpin'de birçok yakıt ve gıda kaynağı olduğu biliniyor. Rus ordusunun olası bir İrpin'i ele geçirme senaryosunda Kiev'in kısa bir süre içerisinde düşeceği düşünülüyor.

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