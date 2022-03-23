Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı üzerine soruları yanıtlayan Kirby, savaşın 28'nci gününde Rus ordusunun halen büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby 'Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı' dedi.

"UKRAYNALILAR SERT BİR SAVUNMA YAPIYORLAR"

Bir gazetecinin "Askeri bir bakış açısıyla açısıyla, Ukrayna'nın savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Evet düşünüyoruz. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar da. Rusların ele geçirdiği veya işgal ettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Ve ulaştıkları hedeflere de kesinlikle kolay ya da kayıpsız ulaşamadılar. Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar." yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimirty Peşkov’un Rusya'nın "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığı takdirde" nükleer silahlara başvurabileceğine ilişkin yorumu üzerine bir soruya yanıt veren Kirby, Rusya’nın nükleer silah konuşlanmasını değiştirip değiştirmediğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.

Sözcü, Rusya’nın nükleer ile ilgili retoriğini ise “tehlikeli” olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin “sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını” belirtti.

Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçları işlediğini gördüklerini ve bununla ilgili kanıtları toplama çabalarına yardım ettiklerini söyledi.

Pentagon: Rus ordusunun ilerleyişi durdu Pentagon'dan bir yetkili, Rus ordusunun artık Ukrayna'da ilerleyemediğini söyledi. Yetkili, Rusların Karadeniz'e savaş gemisi yığdığını kaydetti.

Pentagon'dan Çin'e Rusya resti: Desteklerseniz, sonuçları olur! Pentagon'da üst düzey yetkili olan bir isim, Çin’in Rusya’ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için ağır sonuçlarının olacağını belirtti.