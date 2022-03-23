Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından savaşın etkisiyle enerji alanı bir hayli etkilendi ve piyasalarda fiyatlar yükseldi. Avrupa Birliği ise doğal gaz için önlem amaçlı harekete geçti ve gaz depolarını işaret ederek önümüzdeki kış aylarına adar doldurulması gerektiğine vurgu yaptı.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de Komisyon üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının enerji alanına etkilerinin görüşüldüğüne işaret eden Dombrovskis, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele etmek ve gelecek kışa yönelik enerji arz güvenliğini artırmak için çeşitli seçenekler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

YASAL DÜZENLEME TEKLİFİ

Dombrovskis, "Üye ülkelerin yer altı gaz depolama kapasitesinin bu yıl için 1 Kasım'a kadar yüzde 80, sonraki yıllarda ise yüzde 90 oranında doldurmasını sağlayacak yasal düzenleme teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaz depolarının kış dönemine kadar doldurulması zorunluluğunun enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını anlatan Dombrovskis, bunun kış aylarında yüksek talep olan dönemlerde kesinti yaşanmamasını sağlayacağını belirtti.

ORTAK GAZ ALIMI VE ORTAK MÜZAKERE EKİBİ

Dombrovskis, AB Komisyonunun gelecek kış girdilerin düşük fiyatlı ve güvenli teminini sağlamak için AB düzeyinde ortak gaz alımı ve ortak müzakere ekibi kurmak üzere üye ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Yüksek enerji fiyatlarının etkisini sınırlandırmak için farklı seçeneklerin yer aldığı bir çalışma hazırladıklarını ifade eden Dombrovskis, bunun yarın yapılacak ve enerji konusunun da değerlendirileceği AB Liderler Zirvesi'ne katkı sunmasını amaçladıklarını aktardı.

KOLAY BİR ÇÖZÜM BULUNAMIYOR

Yüksek enerji fiyatlarının etkisini sınırlandırmak için farklı seçeneklerin yer aldığı bir çalışma hazırladıklarını ifade eden Dombrovskis, bunun yarın yapılacak ve enerji konusunun da değerlendirileceği AB Liderler Zirvesi'ne katkı sunmasını amaçladıklarını anlattı.

Doğal gaz depolarını doldurulma zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için AB üyesi tüm ülkelerin onayı gerekmekte. Geçtiğimiz yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal eden AB, tedarik ettiği gazın yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor.

DEPO DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

AB'nin doğal gaz depoları geçtiğimiz kış mevsimine normal seviyelerin çok altına seviyelerle girdi. Hali hazırda AB doğal gaz depolarının doluluğu yüzde 25 civarında seyrediyor.

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