Türkiye Gazetesi

Bulgari, lüks saatin kasasının kumlanmış titanyumdan, arka kısmının ise endüstriyel matkap uçları yapmak için kullanılan tungsten karbürden yapıldığını açıkladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunulan saatin değeri tam 440 bin dolar.

Lüks mücevher ve aksesuar şirketi, Octo serisinin 10. yıldönümü için piyasaya sürülen saati 3 yılda geliştirdi. Bu saat, önceki incelik rekorunun sahibi Piaget Altiplano Ultimate Concept'i 0,007 inç (0,2 mm) ile geride bıraktı.

Watchonista'ya konuşan Bulgari Saat Bölümü Genel Müdürü Antoine Pin, "Bunu yapabilir miyiz? Soru üç yıl önce sorulur sorulmaz ekiplerimiz cevapladı: Bunu nasıl yapacağız? Zorlukları karşılama yeteneği, markanın DNA'sında saklı. 'Ultra' kelimesi ise sınırların ötesine geçme, aşırı uçlarla oynama isteğini, kendi bünyemizde sevdiğimiz bir fikri ifade ediyor!" dedi.

Octo Finissimo Ultra isimli saat modeli, yalnızca 0,05 inç (1,5 mm) kalınlığında titanyum kayışla tek renkli görünüm sunuyor. Sekizgen kadranın kendisi, sağ üst köşede ana saat ve onun arkasında açık bir mekanizma ile sol üst köşede büyük bir QR kodu içeriyor. Bulgari, "Benzersiz bir QR kodu, bir NFT'ye ve meta veriye bağlanma yeteneği sunar ve mekanik dünya ile dijital boyutun arasında köprü kurar" diyerek işlevini açıklıyor.

Bulgari, bu saat modelini sadece 10 adet ile sınırlı tuttu. Bu nedenle, satın almak isteyenlerin hızlı davranması gerekiyor.

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