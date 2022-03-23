Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Western Union ödeme sistemi basın servisi daha önce Western Union’un Rusya ve Belarus’a 24 Mart’tan itibaren para transferi işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.

YARINDAN İTİBAREN GÖNDERİCİNİN HESABINA İADE EDİLECEK

Bu karara göre yarından itibaren Rusya ve Belarus’a para transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek. Western Union ödeme sistemi ile Rusya ve Belarus’a yapılan para transfer işlemlerinin yarından itibaren göndericinin hesabına iade edileceği öğrenildi.

Rusya ayrıca geçtiğimiz ay SWIFT ödeme sisteminden de çıkarılmıştı.

Putin'den ruble yaptırımı: Doğal gazı ruble ile satacağız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Rusya’nın en zengin iş adamı! Neden yaptırımlardan muaf tutuluyor? İşte Potanin’in sırrı Rusya’nın en zengin iş adamlarından olan Vladimir Potanin, Batılı ülkelerin yaptırım listelerinin hiçbirinde ismi geçmiyor. Tüm Rus oligarklara yaptırım uygulanırken Vladimir Potanin’e karşı hiç uygulanmaması merak konusu oldu. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı yakınlığı ile bilinen Rus milyarder, neden yaptırımlardan muaf tutuluyor? Vladimir Potanin'in bu dokunulmazlığının ardında ne var? Merak edilen soruların cevabı ise Potanin'in hayat hikayesinde gizli.

Alman medyasından dikkat çeken analiz: Rusya'ya yaptırımın kazananı Türkiye olacak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rusya’nın Türkiye ile ticari ilişkilere girmesini manşetine taşıyan Alman medyası, Ruslara yapılan yaptırımların tek kazananın Türkiye olacağını vurguladı.