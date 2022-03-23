Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgaline karar verdikten sonra başta Batı olmak üzere birçok ülke tarafından dışlandı. Rus lider, adeta dünyanın gözünde yeni bir Adolf Hitler olarak görülmeye başladı. Hem kendisi hem de ülkesi yaptırım yağmuruna tutulan Putin, kanlı canlı olarak dünya liderlerinin karşısına çıkabilir.

"UMARIZ ENDONEZYA BATI'NIN BASKISINA BOYUN EĞMEZ"

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva, Putin'in Endonezya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığını söyledi. Vorobieva, Rusya'nın zirvenin dışına itilmesini, dünya ekonomisine katkı sağlamak ve sıkıntılara cevap vermek amacıyla kurulan G20 için "aksilik" olacağını ifade etti. Vorobieva,"Endonezya'nın Batılı ülkelerin baskılarına boyun eğmeyeceğini umuyoruz" dedi.

Öte yandani G20 liderleri "Birlikte Kalkın, Daha Güçlü Kalkın" sloganıyla 30-31 Ekim'de Endonezya'nın Bali adasında bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YER ALACAK

G20, 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. G20'de dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler yer alıyor. O ülkeler şöyle: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye.

Putin kan kaybetmeye devam ediyor! Anatoly Chubais görevinden istifa etti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgaline tepkiler gelmeye devam ediyor. Savaşın 28’inci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim elçisi ve danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevinden istifa ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Putin'den ruble yaptırımı: Doğal gazı ruble ile satacağız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Putin'e ağır darbe: Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Putin her ne kadar Ukrayna'yı hedef alsa da savaştan bu yana 15. komutanını kaybetti. Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirmesi planlanan Albay Alexei Sharov aynı şehirde Mariupol'da öldürüldü.