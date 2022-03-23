Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında kan 28 gündür durmuyor. Yaşamanın oldukça zorlaştığı Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor. Bu kapsamda Rusların da Ukrayna'ya yaptığı yardımlar ulaşırken, vatandaşlar söz konusu Rus yardımlarını kabul etmeyip, yakarak protesto etti.

UKRAYNA'DA ACİL İHTİYAÇLAR

Rusların kontrolündeki Herson kentinde Rusya tarafından halka insani yardım dağıtıldı. İşgalcilerin yardımlarını kabul etmeyen halk, verilen yardım paketlerini bir araya toplayarak ateşe verdi.

Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhayev ise daha önce yaptığı açıklamasında, kentte bebeklerin ihtiyacını karşılamanın imkansız hale geldiğini vurgulamış, "Şimdi şehrimize insani yardım gerekiyor. Yaşlı insanlar için eşyalar ve tıbbı malzemeler gerekli. Çocuklara ise süt, mama ve bez gerekli" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya sivilleri vurdu! Market sırasında bomba Rus ordusu, Ukrayna'da bir markette ödeme için sıra bekleyen vatandaşları hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk tahliye edilen sivillerin sayısını açıkladı Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bölgeden hala tahliyelerin devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar Ukrayna’dan 190 bin sivili tahliye ettik” dedi.

BM'den Ukrayna raporu: 847 sivil öldü, 3 milyon 328 bin 692 kişi mülteci oldu Birleşmiş Milletler, Rusya savaşının Ukrayna için bilançosunu açıklayarak; en az 847 sivilin öldüğünü, 3 milyon 328 bin 692 kişinin mülteci olarak komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

Rus ordusu ekmek kuyruğunda bekleyen sivillere saldırdı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı girişimi 22 gündür devam ediyor. Rusya’nun Ukrayna’da Çernihiv kentinde ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri hedef aldığı saldırıda ölü sayısı 13’ e yükseldiği açıklandı.