Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağ kolu olarak bilinen Rusya’daki muhalif Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 12 gündür ortalarda görülmemesi dikkat çekti.

KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

12 gündür haber alınamayan Şoygu’nun 'kalp sorunları' nedeniyle ortadan kaybolduğu belirtildi. Savaşta istediği başarıyı elde edemeyen Putin’in Şoygu’nun da ortadan kaybolmasıyla derin bir krize girdiğini belirten ülkedeki muhalif basın kuruluşları, Savunma Bakanı’nın eski görüntülerinin basına servis edildiğini aktardı.

Putin’in son dönemde ABD ve İngiltere’nin askeri planlarını sızdırmasının ardından yakın müttefiklerine karşı temkinli olmaya başladığının altı çiziliyordu.

1 AYDA 15 KOMUTAN

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Mihail Podolyak, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya askeri müdahale başlatan Rusya’nın bu süre zarfında 15 üst rütbeli komutanı çatışmalarda kaybettiğini iddia ediyor.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.

Rusya Ukrayna krizi fiyatlara yansıdı: Petrol son 14 yılın zirvesine çıktı! ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığı haberleri fiyatlara yansıdı. Arz tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesinin hakim olduğu petrol piyasasında fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.