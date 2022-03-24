Türkiye Gazetesi

Fortnite isimli popüler oyunun yayıncısı Epic Games, 21 Mart'ta Ukrayna için bir kampanya başlattı. Şirket, bir mağazadan veya çevrim içi olarak satın alınan kozmetik oyun içi öğeler ile sanal para dahil olmak üzere oyun içi satışlardan elde edilen tüm gelirin Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına katkı sağlayacağını duyurdu. Ayrıca bağış kampanyasının 3 Nisan'a kadar devam edeceğini de belirtti.

Epic Games, yeni bir açıklama yaparak şimdiye kadar 50 milyon dolar bağış toplandığını açıkladı. Bu miktar, birçok ülkenin yaptığı bağış miktarını geride bıraktı. Fortnite web sitesinde yapılan bir açıklamada, Ukrayna'ya 'olabildiğince çabuk' para gönderileceği vurgulandı.

Video oyun şirketi, bağışları BM Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), Direct Relief, BM Mülteci Ajansı ve BM Dünya Gıda Programına gönderiyor. Bununla birlikte, Epic'in kampanyası sektöründeki tek örnek değil. Örneğin, Humble Bundle oyun şirketi, çevrim içi video oyun koleksiyonları satıyor ve gelirler genellikle hem geliştiricilere hem de hayır kurumlarına fayda sağlıyor. Ancak son dönemde Humble, yalnızca Ukrayna'ya fayda sağlayan hayır kurumları için 10 milyon sterlinden fazla para topladı.

Epic Games, en büyük rakibi Steam'e gözdağı verdi: Rekora koşuyor Video oyun şirketi Epic Games, kullanıcı sayısını açıklayarak rekora koştuğunu herkese gösterdi. Son verilere göre dünyanın en popüler oyun şirketlerinden Epic Games’in 500 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

Dijital video oyun pazarından akıl almaz yükseliş Türkiye, ekonomik büyüklüğü 111 milyar doları bulan oyun sektöründe etkin bir oyuncu olmaya yönelik strateji hazırlayacak.