Türkiye Gazetesi

Luda isimli Ukraynalı kadın, savaş başlamadan hemen önce 5 yaşındaki kızı Taia ile birlikte ülkeden kaçarak İtalya’ya geldi ve Crotone’a yerleşti. Minik kız pazar günü şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 16 yaşındaki erkek kuzeninin kucağındayken 18 yaşındaki bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla Taia, havaya uçtu ve kafa üstü yere çakılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHESİ BULUNUYOR

Çocuğu kucağında taşıyan genç olayı ciddi yaralar alarak atlattı. 18 yaşındaki sürücü tutuklandı. Gencin kasten mi yoksa kaza sonucu mu çarptığı belli değil. Sürücü cinayetle suçlanıyor. Polis, sürücüyle çarptığı kişi arasında daha önceden herhangi bir husumet bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Video oyun devi Epic Games'ten Ukrayna'ya rekor bağış Video oyun şirketi Epic Games, Ukrayna için başlattığı kampanya çerçevesinde 50 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. İnsani yardım çabalarına yönelik başlatılan kampanyanın 3 Nisan'a kadar süreceği de duyuruldu.