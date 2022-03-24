Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girildi. Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanındaki Rus ordusuna ait "Orsk" adlı çıkarma gemisini hedef aldı.

Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanındaki büyük Orsk gemisi imha edildi. Yaşasın Ukrayna" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bölgede ayrıca Rusya’ya ait mühimmat deposunun da bombalandığı belirtiliyor.



NATO zirvesi öncesi kritik MGK toplantısı: Karadeniz’de Montrö uygulanacak Milli Güvenlik Kurulu ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantıdan Karadeniz'de Montö'nün uygulanacağına dair karar çıkarken, Ukrayna-Rusya savaşında arabulucuk görevinin üstlenmeye devam edileceği kaydedili.

NATO liderleri Ukrayna için toplanıyor NATO yarın olağanüstü toplanıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'nın NATO -Rusya sözleşmesini defalarca ihlal ettiğini söyleyen Stoltenberg üyelerin yarın Rusya'karşı yeni kararlar almasını umduğunu söyledi. Stoltenberg, "Kimyasal silah kullanımı asla kabul edilemez. Çok ciddi sonuçları olur" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter, "Nükleer savaşın kazananı olmaz" diye konuştu.