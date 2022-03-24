Son dakika haberleri... Beyaz Saray 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupalı müttefiklerle ortaklaşa yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.
Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekildi Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Zelenskiy Rusya vatandaşlarına seslendi: Oğullarınızı bu savaştan kurtarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu. Zelenskiy barışı isteyen Rusya vatandaşlarına ‘Oğullarınızı bu savaştan kurtarın’ diye seslendi.
Renault, tepkilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'da faaliyetlerine devam ettiği için tepkilerin odağına yerleşen Renault, yeni aldığı kararla faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.