Türkiye Gazetesi

NATO Zirvesi, G7 Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, kendi ülkesinin basınına değerlendirmelerde bulundu.

Draghi, gazetecilerin NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi sorması üzerine "Erdoğan ile görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan iş birliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında üç ülke bir görüşme yapacağız" şeklinde açıklama yaptı.

"UÇUŞA YASAK BÖLGE MÜMKÜN DEĞİL"

Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını aktaran Draghi, bunun NATO Zirvesi'ndeki bütün katılımcıların oy birliği ile yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti. İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine ise ne NATO'nun ne de AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" kaydetti.

"DOĞALGAZ SATIŞININ RUBLE İLE YAPILMASI SÖZLEŞME İHLALİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı da sorulan Draghi, "Bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz" cevabını verdi.

"PEKİN'İN BARIŞ SÜRECİNE KATILACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var" dedi.

"Türkiye AB'ye alınsa Avrupa'nın en büyük üçüncü ekonomisi olur" İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olması halinde Almanya ve İtalya'nın ardından bölgenin en büyük üçüncü ekonomisi olacağını söyledi. Manzini, bu fırsatın halen mevcut olduğunu vurguladı.

Brüksel'de tarihi görüşme: Türkiye çözüm için devrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılmak için geldiği NATO zirvesinde liderler ile görüştü. Erdoğan, Belçika’da aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Türkiye geleceğe hazırlanıyor: Betona değil teknolojiye yatırım Muhalefetin eleştirilerine rağmen Türkiye hem havada hem karadaki yatırımlarıyla dünyanın en büyük oyuncularından biri hâline geliyor. Türksat ile uzay çalışmalarına hız veren Türkiye, TOGG ile de otomotiv sektöründe sıçrama yapmaya hazırlanıyor.