ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Teksas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketinin gerçekleştiğini açıkladı. Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ile hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirildi. Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde salı gecesi meydana gelen hortumun da EF-3 kategorisinde saatte 210 kilometre hıza ulaştığı aktarıldı.

Teksas ve Oklahoma'da oluşan şiddetli kasırga ile hortumlar doğu istikametine kayarak New Orleans şehrinin güney bölgeleri Arabi ve St. Bernard Parish'te büyük hasara yol açtı. Beş eyaleti etkisi altına alan afet sonucunda Teksas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Birçok ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi.

