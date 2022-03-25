Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna'nın paralı askerler araması sonrası çeşitli ülkelerden savaşmak üzere askerler geldi. Bu kapsamda sosyal medyada Ukrayna saflarına katılmış ABD'li askerlerin görüntüleri düştü.

ASKERLERİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 30 gündür devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna’ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor.



Ukrayna ordusuna katılan yabancılar bu kez Amerika’dandı. Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

Zelenskiy'den paralı askerlere gözdağı: Uzun ömür, size teklif edilenden iyidir Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sürerken, saldırılara dair değerlendirmede bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusuna katılmak isteyen paralı askerlere seslenerek, "Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışan herkesi uyarıyorum. Bu hayatınızın en kötü kararı olacak. Uzun bir hayat size teklif edilen paradan daha iyidir" dedi.

Ukrayna'dan Suriye iddiası: Rusya binden fazla paralı asker topladı Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığı ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia edildi.

Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor Gönüllü olarak Ukrayna'ya savaşmaya gidenlerin dışında, bazı güvenlik şirketleri özel operasyonlara katılmak isteyenler için kesenin ağzını açtı. Günlük 2 bin dolar vadeden bile var.