Türkiye Gazetesi

Tipalti Approve analistleri Elon Musk için ilginç bir araştırma yaptı. Milyarder iş insanını mal varlığını araştıran analistler, 2024 yılında Musk'ın ilk dolar trilyoneri olacağını hesapladı. Araştırmaya göre, Tesla ve SpaceX'in CEO'su, sadece iki yıl sonra 1,38 trilyon dolar servetle dünyada ilk olacak.

Forbes tarafından düzenlenen 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Endeksi' dünyanın en zengin insanlarını sıralıyor. 260 milyar dolarlık serveti ile Elon Musk, Ekim 2021'den bu yana listenin ilk sırasında yer alıyor. Elon Musk'ın servetinin büyük bir bölümü ise elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan kaynaklanıyor.

Fosil yakıtların azaltılmasına yönelik küresel anlaşmaların ve politikaların da katkısıyla elektrikli araçlara olan talep artıyor. Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen marka ise hiç kuşkusuz Tesla. Hem otonom hem de elektrikli araçlarındaki birçok yenilikçi özellik ile Tesla alanında öncü bir isim olmayı sürdürüyor.

Araştırmaya dönecek olursak, Musk'ın mal varlığı 2017 yılından beri yıllık ortalama yüzde 129 artış gösterdi. İstatistiklere göre, Musk'ın serveti bu şekilde katlanmaya devam ederse dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak.

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