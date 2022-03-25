Türkiye Gazetesi

Bir ay önce Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile Rus ordusunun Ukrayna topraklarında başlattığı işgal girişimi sürüyor. Müzakere masalarından alınamayan sonuçlar, Rus liderinin geri adım atmaması ve Ukrayna'da süren direniş ile birlikte savaş adeta çıkmaza girerken, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında beklediği ilerlemeyi gösteremediği ve bu nedenle nükleer silah ya da kimyasal silahlara başvurabileceği iddia ediliyor.

ENDİŞEYİ KÖRÜKLEYEN AÇIKLAMALAR

Rusya'nın, elde edemediği askeri ve siyasi başarılar nedeniyle nükleer silahlara başvurabileceği iddiası dünyayı teyakkuza geçirdi. Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinski’nin "Rusya varlık mücadelesi veriyor" açıklaması ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un "Rusya’nın askeri doktrinine göre ülkemizin varoluşsal bir tehditle karşılaşması halinde nükleer silahlar kullanılabilir" ifadeleri bu endişeyi adeta körükledi.

Rusya tarafından gelen açıklamalarda nükleer silah vurgusu artarken, ABD'de Joe Biden yönetiminin nükleer saldırı durumunda alınacak önlemlerin ve verilecek karşılıkların belirlenmesi adına harekete geçtiği iddia edildi.



G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın nükleer tesisleri tehlikeye atan her türlü faaliyetten kaçınması, kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların veya ilgili malzemelerin kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

ABD'DE 'KAPLAN TİMİ' KURULDU

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre; ABD, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer, kimyasal ya da biyolojik saldırılara başvurması karşısında neler yapılabileceğine dair senaryolar geliştirmesi için 'Kaplan Timi' olarak adlandırılan özel bir acil durum görev ekibi kurdu. Ekip, nükleer tehdidin yanı sıra Rus güçlerinin Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları vurmak amacıyla NATO topraklarına girmesi ya da savaşı Gürcistan, Moldova gibi ülkelere taşıması gibi olasılıklarla ilgili senaryolar üzerinde de çalışıyor.

Kaplan Timi'nin ayrıca, savaşın büyümesi ya da uzun süre devam etmesi durumunda Avrupa ülkelerinin karşılaşacağı dev mülteci akınına yönelik ihtimalleri çalıştığı da aktarıldı. Öte yandan Kaplan Timi’nin ve güvenlik danışmanlarının değerlendirmeleri, Rusya’nın şu aşamada bir nükleer saldırı planının olmadığı yönünde.

NATO'NUN GÜNDEMİNDE

Rusya'nın kitle imha silahlarına başvurma ihtimali NATO'nun da gündeminde yer alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önceki gün yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın bu silahları Ukrayna sınırlarında kullanmasına rağmen, kimyasal ve radyoaktif bulutların NATO ülkelerini etkileyebileceği ve böylesi bir durumun bu ülkelerdeki insanlar için korkunç sonuçları olacağı' değerlendirmesinde bulunmuştu.

'FOSFOR BOMBASI' SUÇLAMASI

Ukrayna lideri Zelenskiy ise Rusya'yı şiddetli yanıklara sebep olan yasadışı fosfor bombası kullanmakla suçladı. Fosfor bombasının doğudaki Lugansk'ta kullanıldığı, ikisi çocuk 4 kişinin öldüğü iddia edildi. NATO liderler zirvesine çevrimiçi olarak katılan Zelenskiy, NATO ülkelerine envanterlerindeki uçak ve tankların yüzde birini kendilerine verme çağrısında bulundu.

Brüksel'de toplanan G7 liderleri, ortak bildirilerinde Rusya’yı Ukrayna’da kimyasal, biyolojik ve nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Kremlin’in ‘nükleer’ tehdidine Biden’dan net cevap: Karşılığını veririz ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

Rusya'dan kritik nükleer silah açıklaması: Tehdit olursa başvurabiliriz CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini açıkladı.