Türkiye Gazetesi

Twitter'da viral olan iki videoya göre, ABD'li gönüllüler uluslararası lejyon birliğine katılarak Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunuyor. The Guardian'ın haberinde yayınlanan videoların birinde, Amerikalı gönüllü savaşçılar yanmış bir Rus tankının önünde teçhizatı ile poz veriyor. Videoda görünmeyen bir Ukraynalı "Amerika'ya Hoş Geldiniz!" diye bağırıyor ve Amerakan gönüllü de karşılık veriyor.

Bir diğer videoyu ise Amerikan aksanıyla konuşan başka bir asker çekiyor. Videoyu çeken kişi, Ruslardan geri aldıklarını iddia ettiği bir köyde, yolun kenarında bir duvarın önünde siper alan askerleri gösteriyor.

ABD'Lİ GÖNÜLLÜ AYRINTILARI PAYLAŞTI

İlk videoyu yayınlayan kişi ABD ordusundan emekli ve inşaat müteahhidi James Vasquez. 18 Mart'ta Lviv'den cepheye gönderilen Vasquez, bir tweetinde "Müthiş, çok tehlikeli bir tatilde olduğumu hissediyorum" diyor. Ukrayna'da devriye gezerken çok sayıda kontrol noktasından geçtiğini ve pasaportunu gösterdiğini de şu sözlerle anlatıyor: "Kontrol noktalarına gittiğimde Amerikan pasaportu görünce şok oluyorlar. Bir Amerikan askerinin yanlarında savaşmak için burada olduğunu düşünerek geçmeme izin verdiler."

Ayrıca Vasquez, Ukrayna'da ismini vermediği bir köyde yaptıkları operasyonu da anlattı. Siviller tarafından saklanan bir Rus birliğini bulma görevinin kendisine verildiğini belirterek, onları tespit etmek için insansız hava aracı kullandığını söyledi.

Ukraynalı kadınlar cepheye koştu Lviv’de hazırlıklarını tamamlayan Ukraynalı kadın askerler, Rus ordusuna karşı savaşmak için cepheye koştu. Özel hazırlanan otobüslere binen askerler, çatışma bölgelerine gitti

Ukrayna'dan Rus ordusu hakkında çarpıcı iddia: 9 Mayıs'a odaklandılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 30 gündür devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.