Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişimi başlatan Rus ordusu, bir ayı geride bıraktı. Putin'in askeri harekat emri sonrası başta ABD ve Batılı ülkeler olmak üzere birçok kesimden ekonomik yaptırımlar peş peşe gelirken, Rus ekonomisi bu kararlar sonrası güçlük çekmeye başladı. Başta petrol olmak üzere ticari konularda kısıtlamalara maruz kalan Rusya, ikinci en büyük darbeyi de en büyük güvencelerinden olan altın rezervleri konusunda aldı.

İNGİLTERE VE ABD'DEN PEŞ PEŞE ADIMLAR

Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar konusunda başı çeken ülkelerden olan İngiltere'de, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya aldı. Söz konusu kararla her yıl trilyonlarca dolarlık değerli metal ticaretinin yapıldığı Londra pazarına Rus altınlarının girişine fiili yasak getirildi.

İngiltere'deki bu gelişmeyi, ABD takip etti. ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir grup senatör, Rusya'nın altınlarını satmasını önlemek amacıyla yasa tasarısı sundu. Söz konusu tasarıyı sunan senatörlerden Angus King, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın 'devasa altın arzının' Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğunu belirtti.

Bu rezervlere yaptırım getirerek Rusya'nın dünya ekonomisinden daha da izole edilebileceğini vurgulayan King, "Putin'in giderek artan maliyetli askeri kampanyasının zorluğunu artırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



Rusya, 140 milyar dolar değerindeki 2 bin 300 tonluk altınla dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

"REZERVLERİN TAMAMI RUSYA'DA"

Bu gelişmelerin ardından konu ile ilgili açıklamada bulunan Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerindeki tüm altının Rusya’da bulunduğunu açıkladı.

Rusya’nın, uluslararası rezervlerinin tümünü ülkede tutamayacağına işaret edilen açıklamada, "Rezervleri tümüyle ülke içinde tutmak, rezervin hiç olmaması, dış krizlere karşı hiçbir korumanın olmaması anlamına gelir. Ülkemiz 1992-1999 döneminde böyle davrandı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi" ifadelerine yer verildi.

Ekonomik krizlerde, Rusya’nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, "Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuan’ın rezervlerdeki toplam payını neredeyse yüzde 50’ye çıkarttık" dedi.

Açıklamada, bankanın, rezervlerin dondurulmaması için önceden herhangi bir adım atma şansının bulunmadığına işaret edilerek, nakit olmayan döviz rezervlerinin daima yabancı bankalarda bulunduğuna ve bu varlıkların da dondurulabileceği belirtildi.

RUSYA'DAN KISITLAMA KARŞITI ADIMLAR

Rusya'nın da dolar ve avro cinsinden rezervlerinin dondurulması nedeniyle mütekabiliyet esasına göre adımlar attığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Sermaye akışları kısıtlandı, yabancı yatırımcıların tahvil satışı ve Rus mali sisteminden çıkışları yasaklandı. Ayrıca, Rus şirketlerinin borçları ve Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen ülkelerden alacaklılara olan devlet borçlarına ilişkin ödemeler sadece hükümetin izni ile yapılacak" denildi.

Açıklamada, "Rezervlerimizdeki altınların tamamı ülkemiz topraklarında Rusya Merkez Bankası kasalarında bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

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