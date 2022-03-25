Türkiye Gazetesi

Kraliçe Elizabeth'in Jübile Turu nin kapsamında Jamaika’daki seyahatine devam eden Prens William ve Kate Middleton çifti, katıldıkları akşam yemeğinde İngiltere’nin köle ticaretindeki rolü üzerine açıklamada bulundu. Davette konuşma yapan Prens William, yaşanan acıların çok derinlerde olduğunu ve Jamaika halkının kararlılık, cesaret ve dayanıklılık ile yeni bir gelecek çizebileceğini umduğunu ifade etti.

Prens William ve Kate Middleton çifti, katıldıkları bir akşam yemeğinde İngiltere tarihindeki kölelik ile ilgili üzüntülerini dile getirdi.

"SONSUZA DEK KARA BİR LEKE OLARAK KALACAK"

Prens William sözlerine “Geçen yıl Barbados’ta konuşma yapan Wales Prensi babamın köleliğin tarihimizde sonsuza dek kara bir leke olarak kalacağı düşüncesine kesinlikle katılıyorum. Bu konuyla ilgili üzüntümü dile getirmek istiyorum" diye devam etti.



Kate Middleton düğüne 3 yıl önce giydiği kıyafetle katıldı Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton, tüm dünyanın yakından takip ettiği Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe 3 yıl önce kızını vaftiz ederken giydiği kıyafetle katıldı.

Prens William ve karısı Kate köpek balıklarıyla yüzdü Orta Amerika ülkesi Belize’yi ziyaret eden Prens William ve karısı Kate, dalgıç kıyafetleri giyerek köpek balıklarıyla birlikte yüzdü.