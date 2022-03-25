Türkiye Gazetesi

Venedik'te turistler martılardan oldukça şikayetçi. The Guardian'ın haberine göre, yakın zamanda San Marco Meydanında yürüyen bir turistin elinden dondurmasını kaptı. Otel işletmeleri ve restoranlar da benzer şikayetler nedeniyle kuşlardan şikayetçi.

Manzara izleyenler için eğlenceli olsa da, Venedik otelciler derneği martılardan muzdarip olduklarını ileri sürerek bir çözüm üretmeye çalışıyor. Dernek, yemek hırsızlarını dışarıdaki yemek alanlarından caydırmak için fikir üretmeye yönelik seminerler yapıyor.

Semineri koordine eden hijyen ve çevre uzmanı Francesco Boemo, "Çok sayıda martı, insanlar için agresif ve rahatsız edici bir varlık olmanın yanı sıra, sağlık ve hijyenin yanı sıra binalar ve çevre için de bir sorun teşkil ediyor" dedi. Derneğin kuşları caydırabilecek çözümler kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Boemo, martıların korunan tür olduğunu ve fareler gibi ortadan kaldırılamayacağını belirtti.

ŞAHİN İLE MARTI AVI

Tartışılan çözümler arasında martıları avlamak için bir şahin kiralamak veya onları özel bir akustik sistemle veya hoş olmayan kokularla (insanlar tarafından algılanamasa da) caydırmak yer alıyor.

Bir otelci, "Misafirler, bir yere gitmek için kalkar kalkmaz, martılar yemeğin üzerine atlayıp alıp götürüyor. Sık sık kırdıkları masa örtüsü, tabak ve bardakları değiştirmek için sürekli müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bazı müşteriler buna gülüyor, bazıları ise sinirleniyor.” şeklinde konuştu.

Bazı oteller şahin avını kullandıklarını ancak her gün yapmanın maliyet nedeniyle pahalı olduğunu söyledi. İki otel ise, martıların turuncu rengi sevmediğini düşünerek konuklarına tamamı turuncu su tabancaları dağıtmaya başladı. İşletmeciler, "Tabancaları görür görmez uçup gidiyorlar. Onları kullanmanıza bile gerek yok, sadece masanın üzerinde tutmanız yeterli." diyor.

Martılar tenis kortunda telef oldu Kocaeli'de tenis kortu tellerine konan martılar, sıkışıp telef oldu. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi derinden üzdü.

Önce balıklar, şimdi martılar: Birer birer ölüyorlar Küçükçekmece Gölü'nde korkutan balık ölümlerine bu sefer martılar da eklendi. Göl çevresinde bulunan çok sayıda martı ölüsü ekipler tarafından toplanırken, can çekişen hayvanların bir kısmı da veterinere götürüldü.