Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişiminde bir ay geride kalırken, liderlerin sadece söylemleri değil, kıyafetleri ve hareketleri de çok konuluşuyor. Duruşları ile dünyaya mesaj veren liderlerin arasındaki zıtlık dikkat çekerken, Putin'in 'elitist' duruşu karşısında 'halk adamı' görüntüsü çizen Zelenskiy bulunuyor. Bu zıtlığı en gözle görülür kılan şey ise kıyafetleri: Sıradan bir yeşil tişört ile 10 bin dolarlık mont.

Eski bir aktör olan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin savaşın başladığı tarihten bu yana kameralar karşısına çıkarken giydiği yeşil tişört merak konusu oldu. The New York Times'tan Vannessa Friedman, Ukrayna liderinin bu tercihi ile siyasi mesajlar vermek ve insanların fikirlerini etkileme amacında olduğunu belirtti.

LACİVERT TAKIM YERİNE TİŞÖRT

Zelenskiy, savaştan önce ülkesine seslendiği videolarda lacivert takım elbise giyiyordu ancak savaş başladığından bu yana bu tercihinin yerini basit, zeytin yeşili bir tişört aldı. Sadece ülkesine seslendiği anlara değil, Avrupa ve İngiltere parlamentolarına, Amerikan Kongresi'ne yaptığı konuşmalarda hatta hafta sonu CNN ile yaptığı röportajda bile hep bu tişörtü giydi. Tişört, dört haftalık süreçte bir tişört olmaktan öteye geçti. Yeşil tişört, Ukrayna halkının gücünün ve vatanseverliğinin bir sembolü haline geldi.

Eski bir aktör olan Zelenskiy, kıyafetlerin karakteri yansıttığının ve bir propaganda biçimi olarak kullanılabileceğinin açıkça farkında. Bu nedenle Zelenskiy'nin tercih ettiği 'sıradan' tişört, kendisinin de 'sıradan' bir insan olduğunu halka anımsatıyor. Tişört, adeta kendisiyle sokaklarda savaşan yurttaşları ve Ukrayna askerleri arasında bir köprü görevini görüyor.

Rus lider Putin, 10 bin dolarlık montu ile tartışma konusu oldu

PUTİN'İN MONTU GÜNDEM OLMUŞTU

Takım elbisesini kenara atan Zelenskiy giyimiyle, davranışlarıyla ve sözleriyle kendisini 'gösterişli, yaldızlı sarayları ve lüks markalara olan sevgisiyle ünlü lider' olarak bilinen Putin'e karşı konumlandırdı.

Putin 18 Mart'ta Moskova'da bir miting sırasında kalabalığa hitap ederken bile 10 bin doları aşkın fiyatlı montunu giydi. Putin'in üzerinde çok büyük bir markanın balıkçı yaka bir kaşmir kazağı da vardı. 2021'de ortalama bir Rus vatandaşının yıllık maaşı 678 bin rubleydi. Bu rakam Putin'in montunun fiyatının yarısından daha fazlasına denk geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte Rus halkının mali durumu da her geçen gün zorlaşıyor. Putin'in savaşın başlangıcından bu yana ilk kez halka hitap ederken tercih ettiği kıyafetler, gündem olmuştu.

Putin'in konuşması değil montu olay oldu! Asgari ücretin 25 katı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşından bu yana ilk defa halka hitap etmesinin yankıları sürerken, o anlara dair asıl dikkat çeken nokta Putin'in anlattıkları değil giydiği mont oldu. Rus liderinin montunun fiyatının asgari ücretin 25 katı olduğu iddia edildi.