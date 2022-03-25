Türkiye Gazetesi

Oxford’da yaşayan 16 yaşındaki otizmli gencin Microsoft gibi büyük firmaları hackleyen hacker çetesi Lapsus$'ın lideri olduğu ortaya çıktı.

Gencin, bilgisayar korsanlığından 14 milyon dolar servet biriktirdiği iddia edilirken Londra polisi, çeteyle ilgili yedi genci tutukladıklarını bildirdi.

Yasal sebeplerden dolayı ismi açıklanmayan genç, Oxford'da özel bir eğitim okuluna ediyor.

Londra polisi korkulan hacker çetesi üyelerinin 16 ile 21 yaşları arasında değişen yedi kişiden oluştuğunu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı..

AİLE OYUN OYNUYOR SANIYORMUŞ

Çocuğun babası ise yakın zamana kadar olaylardan habersiz olduklarını, oğlunun bilgisarda çok vakit geçirdiğini ancak onun oyun oynadığını düşündüklerini söyledi.

Lapsus$, yüksek profilli hedefleri sayesinde kısa sürece üne kavuşurken Telegram'daki kanallarında 47 binin üzerinde aboneleri bulunuyor.

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