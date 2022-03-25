Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bulunan Keowee Gölü'nde 74 yaşındaki bir adam, kurtardığı kişiyi kendisine saldırınca vurarak öldürdü. Oconee County Şerif Bürosu'nun açıklamasına göre, Nathan Drew Morgan ile kız arkadaşı can yelekleri olmadan jet ski'ye bindiler ve düştüler. O esnada gölde bir teknede vakit geçiren yaşlı çift, Morgan ve kız arkadaşını kurtarmak için harekete geçti.

KIZ ARKADAŞI SUYA İTTİ

Kimliği açıklanmayan yaşlı çift, Morgan'ın tekneye çıktıktan sonra kızgın olduğunu ve kendilerine saldırmaya başladığını iddia ettiler. Morgan'ın agresif tavırları nedeniyle kız arkadaşı onu yeniden suya itti. Tekne sahipleri ise Morgan'ı yeniden sudan çıkardı. Fakat Morgan'ın saldırganlığı devam etti, yaşlı adam silahına davrandı ve 29 yaşındaki genci göğsünden vurdu. Morgan, hayatını kaybetti.

Silahlı adam, kendisinin ve eşinin hayatından endişe ettiği için Morgan'a ateş ettiğini söyledi. Şerif Mike Crenshaw, Morgan'ın sarhoş olabileceğini ve otopsi raporunu beklediklerini belirtti. Morgan'ın, jet ski'den suya düştükten sonra yeniden jet ski'ye binmek için geri dönmek istediği düşünülüyor.

Dailymail'in haberine göre savcılar, delilleri inceledi ve olayın bir meşru müdafaa olduğuna karar verdiler, herhangi bir suçlama yapılmayacağını açıkladılar.

ARKADAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Morgan'ın arkadaşları ise karara tepki göstererek sosyal medya platformu Facebook'ta, ''Morgan'ı tanıyan herkes anlatılanların saçmalık olduğunu bilir. Morgan, tehdit altında hissetmedikçe kimseye zarar vermez veya saldırmaz.'' paylaşımıyla beraber soruşturmanın devam etme çağrısı yaptılar.

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