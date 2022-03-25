Türkiye Gazetesi

Ukraynalı gazeteci Roman Tsymbaliuk, askerin, birlikteki ağır kayıpları protesto ederek tankı komutanının üzerine sürdüğünü ifade etti. Facebook’taki paylaşımında, askerin bağlı bulunduğu 1.500 askerden oluşan tank taburunun gücünün, ölüm ve yaralanmalardan dolayı yarı yarıya azaldığını belirten Tsimbalyuk, “Tanklı saldırı sonucu Medvedev’in iki bacağı ezildi. O şimdi Belarus’ta hastanede. Daha şimdiden ona cesaret madalyası verdiler” ifadesini kullandı.

SALDIRI YAPAN ASKERİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki Çeçen lider Ramazan Kadirov’un yayımladığı video da Ukraynalı gazetecinin iddialarını doğruluyor. Videoda Rusya adına savaşan bir Çeçen savaşçı, Medvedev’e “Dayan, iyi misin? Konuş bizimle” diyor, Medvedev de savaşçıya,” İyiyim. Nerelisin?” diye karşılık veriyor. Görüntüde albayın bacaklarının battaniyeyle örtüldüğü görülüyor. Tsimbalyuk tanklı saldırıyı yapan askerin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı.

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