Türkiye Gazetesi

Güney Yarım Küre'nin en güneyinde yer alan Antarktika son dönemlerde rekor düzeyde sıcaklık ile boğuşuyor. Küresel ısınmanın etisiyle bölgede sıcaklık artışı yaşanırken, normalden 4.8 Santigrad derece daha sıcak bir süreçten geçiyor. Bunun yanı sıra, Kuzey Kutbu da normalden çok daha yüksek sıcaklıklar yaşıyor ve her iki kutbun aynı anda erimesinin 'sıradışı' olduğunu söyleyen bilim insanları dünyayı alarma geçirdi.

Geçtiğimiz hafta Antarktika'da sıcaklıklar yükselirken, bilim insanları Conger buz rafının çöktüğünü keşfetti. ABD Ulusal Buz Merkezi, Wilkes Land Bölgesi'ndeki neredeyse Roma büyüklüğünde (1.200 km2) bir buz rafının çöktüğünü açıkladı. Çöken buz rafı büyük bir buz dağına dönüştü.

ABD'li bilim insanları, bu buzdağının Conger buz rafının neredeyse tamamı olduğunu söyledi. Maine Üniversitesinin ABD Ulusal Okyanus Atmosfer İdaresi hava durumu modellerine dayanan İklim Reanalizörü'ne göre, geçtiğimiz hafta Cuma günü Antarktika kıtası 1979 ile 2000 arasındaki temel sıcaklıktan 4.8C daha sıcaktı.

Antarktika’da tarihi keşif: Buzulların altında yeni bir yaşam keşfedildi Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, tarihi bir keşif gerçekleşti. Yüzde 98’i buzla kaplı olan Antarktika kıtasında 77’den fazla yeni tür keşfedildiğini açıklayan bilim adamları, bu keşfin gelecek nesillere ışık tutacağını belirtti.

Antarktika’da bin 270 kilometrekarelik buz kütlesi koptu Antarktika’da yaklaşık 150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan bin 270 kilometrekare büyüklüğünde bir buzul parçası koptu.