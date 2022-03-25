Türkiye Gazetesi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sisteminin neredeyse tamamının imha edildiğini söyledi.

Rudskoy, 14 binden fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin ise yaralandığını açıkladı ve Ukrayna’daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825 askerin ise yaralandığını söyledi.



Sergey Rudskoy, Ukrayna’daki çatışmalar sırasında bin 351 Rus askerinin öldüğünü, 3 bin 825 askerin ise yaralandığını söyledi.

Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalarda 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Aralarında çok sayıda kadın vardı! Rus askerlerinden darplı gözaltı Ukrayna'da Rus işgaline karşı Berdyansk kentinde sokağa çıkan sivillerden bazıları Rus askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıkladı: 14 binden fazla Rus askeri öldü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda Ukrayna ordusunun başarılarına ve saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğü belirterek Rus annelerine ve babalarına çağrı yaptı.