Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının birinci ayı bitti. Şu ana kadar 6 Rus genareli öldürdüğünü açıklayan Ukrayna'dan bir benzer haber daha geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun güney askeri bölgesinin 49. Kombine Birliği'nin Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’i etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Danışman, Rus genarelin Ukrayna askeri birlikleri tarafından Herson bölgesindeki Çernobaevka havaalanında öldürüldüğünü söyledi. Arestoviç "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, Rusya’nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’i etkisiz hale getirdi" dedi.

"RUS ÖZEL KUVVETLERİNDEN SADECE ÜÇ KİŞİ KALDI"

Rus ordusunun 200. Özel Tabur Taktik Birliği'nde Ukrayna’ya karşı savaşan 648 askerden de sadece 3’ünün hayatta kaldığını belirten Arestoviç "Ukrayna topraklarına 'özel bir askeri operasyona' katılmak için gönderilen söz konusu birlikteki 648 askerden 645’i öldü, geriye kalan 3 askerden 2’si de yaralı" diye konuştu.

Ukrayna: 6 Rus general öldürdük Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişine devam ediyor. Ukrayna, 6 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya da Ukrayna ordusuna verdiği kayıplarla ilgili bilgi verdi.

Rusya'ya ağır darbe! 4 Rus general öldürüldü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 21’nci güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede ölü sayıları da artıyor. Ukrayna öldürülen Rus generallerin sayısının 4’e çıktığını duyurdu.