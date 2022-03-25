Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 50 yıl önce Ay’dan toplanan numune, NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezinde bilim adamları tarafından açılıp incelendi. NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünde Yardımcı Yönetici Thomas Zurbuchen, incelemeye ilişkin "50 yıldır vakumlanmış haldeki bu inanılmaz değerli örneği açma fırsatımız oldu. Sonunda, içinde hangi hazinelerin tutulduğunu görebildik" dedi.

ÇOK SIKI KORUNUYORDU

Örneğin herhangi bir kayba uğramaması için titizlikle incelendiği ve araştırmalarda x-Ray teknolojisinin kullanıldığı kaydedildi.

"73001" adı verilen örnek, 1972'de NASA’nın Ay’a düzenlediği Apollo 17 misyonu kapsamında astronot Eugene Cernan ile Harrison Schmitt tarafından Taurus-Littrow Vadisinden toplandı ve dünyada tekrar açılmak üzere Ay yüzeyinde vakumlu tüplere yerleştirildi. Numune bugüne kadar, Johnson Uzay Merkezi’nde ikinci bir koruyucu tüpte tutuldu.

GELECEK ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK

Bu şekilde Ay’dan toplanan parçalar, gelecekte daha iyi teknolojilerle incelenmesi için saklanıyordu. Apollo 17’nin topladığı bir diğer örnek 2019 yılında açılmıştı. Toplanan örneklerin Ay’ı anlamaya ve gelecekte yapılacak insanlı seferlere ışık tutması bekleniyor.

2025'TE AY'A YENİDEN İNSAN GİDECEK

NASA’nın insanları Ay’a göndermeye yönelik uzay programı, Apollo 11 misyonu ile başladı. Misyon kapsamında Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insan oldu. NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2025'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve buranın basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

NASA'dan heyecan veren açıklama: 5 bin ötegezegen keşfedildi ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ötegezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle "ötegezegen" sayısının 5 bini geçtiği açıkladı. Bilim insanları, 'mini dünyalar' aramaya devam ediyor.

NASA, SpaceX ile Blue Origin rekabetini kızıştıracak NASA, Ay programı Artemis için ikinci bir insanlı Ay’a iniş aracı geliştirme planlarını duyurdu. Uzay ajansı, rekabeti kızıştırmak üzere SpaceX’in yanı sıra büyük ihtimalle Blue Origin’i de programa dahil edecek.