Türkiye Gazetesi

Polonya'da Ukrayna sınırında bulunan NATO'nun Doğu kanadını destekleyen Amerikan birliklerini ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, askerlerle kafeteryada oturup pizza yedi. Biden askerlere, "Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli." diyerek, bir dönüm noktasında olduklarını vurgulayıp teşekkürlerini iletti.

BIDEN ASKERLERLE PİZZA YEDİ

Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Joe Biden, ardından Polonya'ya giderek Rzesnow kentine geçti. Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet edip, karargahın kafeteryasında pizza yedi. Joe Biden, yemek faslının ardından karargahtaki askerlere hitap etti.

"ŞU ANDA YAPTIKLARINIZ DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Demokrasi ve otokrasi arasında bir savaşla karşı karşıyayız.



Demokrasinin galip geleceğini düşünen liderlerle bir aradayız, karşımızda da Putin gibi biri var.



Son 10 yıl içerisinde bir şekilde demokrasi oluşturulmak istenirken, birçok şey maalesef yerle bir oldu Ukrayna'da.



Sizin nesliniz ise dünyada birçok şeyi değiştirebilecek bir nesil.



Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum.



Bundan 5 sene sonra 10 sene sonra hiçbir şey aynı kalmayacak ama demokrasi ve bizim ortak değerlerimiz hayatta kalacak ama diğer tarafta otokratlar da her zaman olacak.



Ben bir tek basit sebep için buradayım sizlere teşekkür etmek.



Son olarak şunu söylemek istiyorum: Büyükbabam hep şöyle derdi, 'inancını kaybetme', büyükannem de onu düzeltirdi, "İnancını kaybetme deme, inancını yay, herkesin inancı olsun."

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