Türkiye Gazetesi

Bir aydır yoğun Rus bombardımanı altında zor günler geçiren Ukrayna'nın, en çok yara alan kentlerinden biri olan Mariupol'den bir kötü haber daha geldi. Rus ordusu, Mariupol’de çocuk hastanesi bombaladı.

"EĞER ONU DURDURMAZSANIZ AVRUPA'DAKİ HER EVE GELİR"

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna’nın Rus bombalarından en çok hasar alan şehirlerden biri olan Mariupol’de çatışmalar sürüyor. Mariupol Belediyesi şehirde uluslararası fonla kurulan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nin Rus bombalarıyla vurulduğunu açıkladı.

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol’ün uluslararası partnerlerle yaptığı projelerden biri olan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, bizi güya özgürleştirmek isteyenler tarafından yok edildi. İşgalcilerin hedefinde kimin olduğunun önemi yok. İnsanlar, evler, bahçeler, hastaneler fark etmiyor. Kötülük kendi başına durmaz. Eğer onu durdurmazsanız Avrupa’daki her eve gelir" ifadeleri kullanıldı.

Rus saldırısı sonrası Mariupol hayalet şehre döndü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 29. güne girdi. Rusya’nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna’nın Mariupol şehrinden yansıyan görüntülerde, yıkılmış elektrik direkleri ve ağır hasar görmüş binalar dikkat çekti.

Mariupol’de insanlar aç kaldı, 3 bebek susuzluktan öldü Ukrayna’nın haftalardır katı bir Rus kuşatması altında bulunan Mariupol şehrinde insanlık faciası yaşanıyor.

Ukrayna: Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım gerçekleştiriyor Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'nın Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştirdiğini söyleyerek, " Kremlin durdurulmalı, çünkü daha da ileri gidecek ve diğer ülkelere saldıracak" dedi.

Rus güçleri Mariupol'de okul vurdu! 400 kişi enkaz altında kaldı Rus ordusunun Ukrayna’da sığınak olarak kullanılan okulu vurması sonucu 400 kişi enkaz altında kaldı.

Rus saldırısı altındaki Mariupol'dan kötü haber: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90’ının yok olduğunu duyurdu. Yakıtlarının tükenmek üzere olduğunu belirten belediye başkanı, fabrikaların tamamen çalışamaz hale geldiğini açıkladı.

Rusya çocuk hastanesini vurdu, Zelenskiy isyan etti: Hava sahasını kapatın, cinayetleri durdurun Rus ordusunun Mariupol’daki çocuk ve doğum hastanesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yapan Zelenskiy, dünyaya seslenerek, “Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!” dedi.