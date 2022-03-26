Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir video mesaj yayımlayarak, Rusya ile müzakere sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Zelenskiy, " Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİ GARANTİ ALTINA ALINMALI"

Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."

Moskova Kiev yönetimini suçlayıp müzakerlerde ‘çözümsüzlük’ mesajı verdi Moskova yönetimi, Ukrayna ile müzakerelere dair yaptığı açıklamada, Kiev'in aceleci olmayan bir tavır sergilediğini iddia ederek, kilit konularda ilerleme olmadığını açıkladı.

NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ile kritik temas: Gündem sahadaki durum ve müzakereler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile, sahadaki durum ve müzakerelerin görüşüldüğü bir telefon kouşması gerçekleştirdi.

Zelenskiy müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı: Zor ve tartışmalı sürüyor Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere ilişkin açıklama yapan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sürecin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya’nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan cevap geldi.

Zelenskiy: Putin ile müzakereye hazırım Zelenskiy, Putin'i kastederek; "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum' dedi.