Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında kriz devam ederken Ukrayna'da birçok sivil hayatını kaybetti ve milyonlarca insan ülkelerini terkederek komşu ülkelere göç etti. Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ilk gününden itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuş ve 12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart'ta Putin’in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı.

Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu'nun, konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Rusya’daki Şoygu spekülasyonunun önü kesilmeye çalışılırken, yayınlanan görüntülere rağmen Ukrayna taraflarından Şoygu’nun sağlık durumunun iyi olmadığı hatta kalp krizi geçirdiği yönünde açıklamalar yapıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İki ülke arasından tansiyon düşmezken Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko çarpıcı bir iddia geldi. Gerashchenko, ortalıklarda pek görünmeyen Rusya Sabunma Bakanı Şoygu'nun Şoygu’nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti.

'ASKERİ OPERASYONLARDAKİ BAŞARISIZLIK'

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna’daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

Rusya'dan Avrupa uydularına siber saldırı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının üzerinden bir ay geçti ancak haftalar sonra yeni bir iddia ortalığı karıştıracak türden. Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkilileri, Şubat ayı sonlarında Ukrayna askeri iletişimini etkileyen bir Avrupa uydu interneti hizmetine yönelik siber saldırının arkasında Rusya ordusu olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna, Rusya işgalini NFT'ye dönüştürdü NFT (non-fungible token) yani değiştirilemez jeton anlamına gelen dijital varlıklar, son yılların en büyük teknolojik gelişmelerinin başında geliyor. Kripto paralar ile hayatımıza giren NFT'ler gittikçe daha popüler hale gelirken, Ukrayna da bu alana yönelmeye başladı.

Anonymous Rusya Merkez Bankası’nı hackledi! Bıraktıkları mesaj ise Putin’i çıldırttı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yankıları devam ederken dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası’nı hackledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özel mesaj gönderen hacker gurubu, ellerinde gizli belgeler olduğunu söyledi. Gizli belgeleri tek tek yayınlamaya başlayan Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" dedi.