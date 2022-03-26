Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı. Rus birliklerinin Ukrayna'ya karşı bombardımanları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

ASKERİ MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Açıklamasında, Karadeniz'den fırlatılan 4 Kalibr füzesi ile Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonucu depoaların imha edildiği ifade edildi.

Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Rusya Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğin ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.