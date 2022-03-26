Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi en çok çocukları etkiledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiği ve 167 çocuğun yaralandığı bildirildi. Savaşın sürdüğü bölgeden yürek burkan haberler gelmeye devam ederken, bu isimlerden birisi de Maxym Franko oldu.

"ANNE BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Irpin yakınlarında bulunan evlerinden ailesi ile kaçmaya hazırlanırken annesine "Anne ben ölmek istemiyorum, bunun için çok gencim" diyen 6 yaşındaki Maxym'i annesi, "Sana bir şey olmayacak" diyerek teselli etti ancak bu konuşmadan saatler sonra aile Rus saldırısı altında kaldı. Maxym, 26 Şubat günü kucağında çok sevdiği hamsterı Bodia ile öldürüldü.

Minik Maxym'in cansız bedeni Kiev'de bir hastanenin bodrum katında bekletildi. Vücuduna aldığı 7 kurşun ile hayatını kaybeden çocuk, sessiz sedasız toprağa verildi.

AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

6 yaşındaki Maxym, Kiev'deki savaşın ilk kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti. Küçücük bedeniyle bir süre Kiev hastanesinin zemininde başıboş bir şekilde yatan ve üzeri birkaç parça karton ile örtülen Maxym'in ailesi de aynı saldırıda yaralandı. Yaralanan annesi ve ablası o toprağa verilirken yanında olamadı.

Aynı saldırıda Maxym'in 13 yaşındaki kuzeni Vovo, beş kurşunla vurulmasına rağmen sağ kurtuldu. Maxym’in 13 yaşındaki ablası Alina da hastanede tedavi görüyor. Maxym'in annesi Anna Chechelnytska ise saldırı sırasında aldığı ciddi bir kafa travması için hala tedavi altında.

HENÜZ BİRİNCİ SINIFA GİDİYORDU

Oğlunu kaybeden acılı anne Daily Mail'e verdiği röportajda "Henüz altı yaşındaydı ama bir yetişkin gibi davranırdı. Her zaman bana yardım etmeye çalışırdı, bulaşıkları yıkardı, odasını temizlerdi. Ödevlerini yapması için ona yardım etmeme gerek kalmazdı, kendisi söylemeden yapardı. Henüz birinci sınıfa gidiyordu" dedi.

Rusya Mariupol’de çocuk rehabilitasyon merkezini vurdu Daha önce Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir çocuk ve doğum hastanesini hedef alan Rus ordusu bu kez de kentteki Çocuk Rehabilitasyon Merkezini vurdu.

Zelenskiy'den kahreden açıklama: Ruslar 2 binden fazla çocuk kaçırdı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi’nde konuştu. Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.