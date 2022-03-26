Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna topraklarındaki saldırılarını 31 gündür sürdürüyor. Kiev Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Pavlyuk, sabah saatlerinde Rus askerlerinin Slavutiç şehrinin Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'i kaçırdığını duyurdu.

Şehre gelen ve şehir hastanesini ele geçiren Rus askerlerine yönelik açıklama yapan Pavlyuk, "Şehrin sakinleri milli sembollerle sokağa inerek miting yaptı. Şehir meydanında toplanan halk, Slavutiç'in Ukrayna olduğunu vurguladı. Ruslar havaya ateş açtı ve ses bombaları attı. Ancak bu kalabalığı dağıtmıyor ve halk tam tersine daha fazla toplanıyor" dedi.

HASTANEYE DOĞRU YÜRÜYORLAR

"Halk, Rus ordusunun işgal ettiği hastaneye doğru yürümeye başladı" diyen Pavlyuk, "Son bilgilere göre Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev işgalcilerce esir alındı" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu daha önce de Melitopol Belediye Başkanını kaçırmış, daha sonra ise esir durumdaki Rus askerlerine kaşılık serbest bırakmıştı.

Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Rusya Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğin ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Rusya Mariupol’de çocuk rehabilitasyon merkezini vurdu Daha önce Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir çocuk ve doğum hastanesini hedef alan Rus ordusu bu kez de kentteki Çocuk Rehabilitasyon Merkezini vurdu.

Rusya bir genarel daha kaybetti! Özel kuvvetlerden de üç kişi kaldı Ukrayna, bir Rus genareli daha öldürdüğünü duyurdu. Böylelikle Ukrayna'nın iddiasına göre Rus ordusu savaşda 7 genarelini kaybetti.