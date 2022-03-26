Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun askeri kademesi ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un da bulunduğu toplantıda Şoygu, silah tedarikini ve bütçe konusundan bahsetti.

NÜKLEER KUVVETLER SAVAŞA HAZIR DURUMDA

Üst düzey yetkililerle toplantıda bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz. Önceliğimiz, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar, uçak teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemektir" dedi.

Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Rusya Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğin ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.