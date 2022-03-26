Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinde beklenen hızı yakalayamadığı ve kimyasal silah kullanabileceği iddiaları dünyayı harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda buna karşılık vereceklerini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'yı kimyasal silah konusunda uyardı. Bütün bu gelişmelerin ardından bir açıklama da Ukrayna cephesinden geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, ellerindeki istihbarat raporlarına göre Rus askerlerinin kimyasal silahtan korunmak için şimdiden antidot aldıklarını, bu silahların kullanılmasının kendileri için şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

"RUSYA'NIN NASIL BİR ÜLKE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulunan Ceppar, Rus ordusunun sahada şu ana kadar hedeflerine ulaşamadığını belirterek, "Elimizdeki duyumlara göre bir hazırlık içerisindeler. Savunma hattındaki arkadaşlarımız kimyasal silahın kullanılabilmesinden söz ediyorlar. Rusya'nın nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz. Bizim için şu anda en önemlisi savunma" ifadelerini kullandı.

"RUS ASKERLERİ ANTİDOT ALDILAR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Rusya'nın savaşta elini güçlendiren üstünlüğün hava saldırısı olduğunun altını çizerek, "Hava sahasının kapatılması için biyolojik ve kimyasal silah kullanılmasını beklemememiz gerekiyor. Bizim istihbarat servisimiz; şimdiden Rus askerlerinin kimyasal silahtan etkilenmemek için antidot aldıklarını belirtiyor" dedi.

"Bunu Rusya'dan bekleyebiliriz çünkü tüm kırmızı çizgileri geçtiler" diyen Ceppar, "Zaten fosfor bombaları ülkemde kullanıldı. Bu yüzden kimyasal silahların kullanılması sürpriz olmayacaktır. Dünyanın desteği var ancak yeterli değil" diye konuştu.

"İHRACIMIZI ENGELLEMEK İSTİYOR"

Petrol ve doğalgaz üreten Körfez ülkelerinden de beklentilerinin olduğunu anlatan Ceppar, şunları kaydetti:

"Körfez ülkeleri, Ukrayna'nın güvenliğinin kendileri için de önemli olduğunu bilmelidir. Bu onların vatandaşlarının da güvenliği demektedir, mesela gıda güvenliği. Bu bölgelere buğday gibi tarım ürünleri getiren birçok liman şu anda işgal altında veya hedefte. Ruslar Karadeniz'i bloke edip, bizim Körfez ülkelerine buğday gibi tahıl ürünlerini ihraç etmemizi engellemek istiyor."

ABD istihbaratı uyardı: Rusya, Ukrayna'da kimyasal silah kullanabilir Rusya'nın daha önce başka yerlerde kimyasal silah kullandığını belirten ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Ukrayna'da da benzer bir saldırı düzenleyebilecği konusunda uyardı.

Rusya, Ukrayna'da kimyasal silah kullanabilir Ukrayna’da muhtemel savaş durumunda, büyük çaplı kimyasal saldırıların yaşanacağı korkusu hâkim.